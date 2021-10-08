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ООО ИФК "Титан74"
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WhatsApp Viber Telegram мессенджеры +7(351)232-09-19 +7(351)232-12-20 titan@titan74.ru
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Экспорт

Поставки российских товаров за рубеж со скидкой от НДС.

Импорт

Поставка иностранных товаров российским предприятиям.

Поставки по России

Продажа оборудования и непродовольственных товаров.

Экспорт и импорт товаров

Мы избавляем клиентов от трудностей, возникающих при экспортно-импортных операциях.
ООО «ИФК «Титан74» - надёжный партнёр по ВЭД!

Вся деятельность Компании соответствует требованиям российского и международного законодательстватитан

Экспорт

Поставки российских товаров за рубеж со скидкой от НДС.

Импорт

Поставка иностранных товаров российским предприятиям.

Поставки по России

Продажа оборудования и непродовольственных товаров.

Каталог товаров

Представлен неполный перечень продукции, поставщиками и дилерами которой мы являемся. Отправляйте заявку на нужный товар!

  • логотипПри отсутствии интересующего товара в каталоге осуществляем бесплатную проверку российских поставщиков на благонадежность.
  • логотипОсуществляем прямые поставки от производителей.
  • логотипПредлагаем выгодные цены.
  • логотипПредоставляем скидку до 50% от НДС российских поставщиков (экспорт).
  • логотипОформляем экспорт «под ключ».
  • логотипОрганизуем доставку проверенными транспортными компаниями.
Полный каталог
Дизельные электростанции

Дизельные электростанции
Сварочные электростанции

Сварочные электростанции
Бензиновые генераторы

Бензиновые генераторы
Винтовые компрессоры

Винтовые компрессоры
Поршневые компрессоры

Поршневые компрессоры
Передвижные компрессоры

Передвижные компрессоры

О компании

Наша компания более 15 лет профессионально занимается снабжением иностранных предприятий качественными товарами из России

Компания ООО ИФК «Титан74» входит в состав группы компаний, основной деятельностью которой является аутсорсинг ВЭД.

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О компании

Группа компаний в цифрах за 2020 год

Компаний-клиентов

720

Экспортных отгрузок

868

Товарных категорий

500

Поставки более,чем из

170городов

Наша команда

Ахтямов
Генеральный директор ООО "ИФК "Титан74"" д.э.н. Ахтямов Мавлит Калимович

Многолетний опыт компании и каждого сотрудника позволяет гарантировать нашим клиентам успешное осуществление внешнеэкономической сделки на взаимовыгодных условиях.

Новости компании

Участие в Клубе экспортеров Челябинской области
Участие в Клубе экспортеров Челябинской области
Работа компании на майские праздники
Работа компании на майские праздники
Конференция по итогам и планам деятельности ЮУТПП
Конференция по итогам и планам деятельности ЮУТПП
Поставки для пожарных частей в Казахстане
Поставки для пожарных частей в Казахстане

Новости ВЭД

Товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2021г. - 3 млрд$ 01/12/2021
Товары из ДНР и ЛНР допускаются к госзакупкам как отечественные 16/11/2021
Тоджиксодиротбанк задерживает поставки сельхозтехники в Таджикистан 20/10/2021
Казахстанские импортеры обязаны заполнять СНТ с 01.10.2021 20/09/2021